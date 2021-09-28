СМИ: неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в вологодском поселке

В Вологодской области вооруженный ружьем мужчина начал стрелять по людям. Один человек погиб, еще один пострадал. К месту стрельбы выехала Росгвардия.

Выстрелы прозвучали в поселке Вохтога, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Погибла женщина и ранен мужчина», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии добавили, что к месту стрельбы направили силы быстрого реагирования. Заявка поступила от регионального МВД.

«Специальный отряд быстрого реагирования и отряд мобильный особого назначения Росгвардии выдвинулись в поселок Вохтога <…> для задержания мужчины с оружием, открывшего стрельбу», — сказали в ведомстве.

В Чите неизвестный расстрелял пассажирский автобус из травматического пистолета. Никто не пострадал. Стрелявшего разыскивают.