19 ноября 2020, 19:14
СМИ: неизвестный пытался застрелить женщину в Кургане
Женщину пытались застрелить в ее квартире в Кургане. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.
Неизвестный злоумышленник стрелял с улицы в окно. Хозяйка в этот момент проходила мимо, и пуля не попала в нее по счастливой случайности.
«Но она была ранена осколком стекла», — пояснил источник.
В пресс-службе официальных ведомств рассказали, что устанавливают причастность бывшего мужа пострадавшей к данному инциденту.