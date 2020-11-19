СМИ: неизвестный пытался застрелить женщину в Кургане

Неизвестный злоумышленник стрелял с улицы в окно. Хозяйка в этот момент проходила мимо, и пуля не попала в нее по счастливой случайности.

«Но она была ранена осколком стекла», — пояснил источник.

В пресс-службе официальных ведомств рассказали, что устанавливают причастность бывшего мужа пострадавшей к данному инциденту.