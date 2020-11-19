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    19 ноября 2020, 19:14

    СМИ: неизвестный пытался застрелить женщину в Кургане

    Дарья Морозова

    Женщину пытались застрелить в ее квартире в Кургане. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.

    Неизвестный злоумышленник стрелял с улицы в окно. Хозяйка в этот момент проходила мимо, и пуля не попала в нее по счастливой случайности.

    «Но она была ранена осколком стекла», — пояснил источник.

    В пресс-службе официальных ведомств рассказали, что устанавливают причастность бывшего мужа пострадавшей к данному инциденту.