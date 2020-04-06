СМИ: неизвестные устроили пожар, чтобы скрыть убийство жительницы Новокузнецка

РИА ФАН написало, что инцидент произошел в Центральном районе города. Девочка, живущая в квартире, почувствовала запах гари. Она не зашла внутрь, а попросила вызвать спасателей. Они потушили возгорание.

В одной из комнат они нашли труп женщины. Сообщается, что на теле были обнаружены множественные колото-резаные ранения.

Сотрудники правоохранительных органов провели предварительную проверку. Они считают, что к преступлению может быть причастен бывший супруг погибшей. Соседи слышали крики в день гибели женщины.

Возбуждено уголовное дело.