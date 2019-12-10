СМИ: неизвестные сообщили о бомбах на 25 станциях метро в Москве

Сотрудники экстренных служб Москвы получили анонимные сообщения о минировании сразу 25 станций столичной подземки. Сейчас информацию и станции метро проверяют специалисты.

Как сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах, станции метрополитена работают в обычном режиме. Полученная информация от неизвестных проверяется. При этом собеседник агентства не сказал, о каких именно станциях подземки идет речь.

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Ранее также были сообщения о заложенных бомбах в 13 школах, шести торговых центрах, судах и здании Храма Христа Спасителя.

Эвакуация и проверки из-за «минирований» начались в Москве и Петербурге на прошлой неделе. Сначала поступала информация о взрывчатке сразу в нескольких судах двух городов. Затем неизвестные начали сообщать о минировании Центрального телеграфа, студии канала «Царьград» и московской клиники акушерства и гинекологии имени Снегирева.

Полиция и кинологи проверяли каждое здание и выводили людей, но заложенных бомб ни разу не нашли.