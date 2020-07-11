СМИ: неизвестные обстреляли мужчину из пневматического оружия в Москве

Это произошло, когда мужчина шел на работу. Он не сразу не понял, что произошло, и даже доехал до работы. Там ему вызвали скорую помощь. Выяснилось, что пострадавший получил ранение в районе шеи и затылка. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в Санкт-Петербурге на Энгельса пьяный мотоциклист хотел скрыться от сотрудников ГАИ после того, как они попытались его остановить. Чтобы догнать дебошира, пришлось стрелять по колесам. До этого полицейские выстрелили в воздух. После задержания выяснилось, что водитель был пьян и без прав.

Также стало известно, что 27 июня мужчина на песчаных карьерах на северо-западной окраине Челябинска застрелил хаски по кличке Арчи. Это произошло на глазах у его хозяйки и ее подруги. Стрелок утверждал, что собака проникла на его частную территорию. Там он разводит гусей. По его словам, животное погрызла много птицы. По факту случившегося открыто уголовное дело о жестоком обращении с животными. Местному жителю может грозить до трех лет тюрьмы.