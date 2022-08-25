СМИ назвали причину пожаров в Рязанской области

Пожары в Рязанской области можно было предотвратить. Лес загорелся в тех же районах, что и 12 лет назад, когда полыхали торфяники. Еще тогда местные власти распорядились избавиться от торфяников, однако эту работу до конца не сделали, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, на ликвидацию торфяников из местного бюджета выделили свыше 40 миллионов рублей. Минсельхоз Рязанской области заключил контракт с фирмой «Нефтегаз-изоляция» на сумму 400 тысяч рублей. Как утверждает Mash, компания была зарегистрирована на Кипре. Она «пригнала на пепелище 18 бедолаг с топорами, которые ничего не сделали», отметили СМИ.

Позднее было решено поставить камеры и вышки для надзора. В день, когда начались пожары в Рязанской области, местные жители и лесники заметили задымление и сообщили о ЧП. Однако, как пишет Telegram-канал, чиновники отмахнулись от этой информации, проявив халатность.

Площадь огня продолжает расти и может достичь 25 тысяч гектаров. Власти уже эвакуировали деревни Ольгино и Голованово. В Подмосковье усилили группировку пожарных для борьбы с огнем в Рязанской области.