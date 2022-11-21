Происшествия 21 ноября 2022, 23:18 СМИ назвали причину пожара в многоэтажке возле делового центра «Москва-сити» РЕН ТВ: причиной пожара в жилом доме у «Москва-сити» стала загоревшаяся мебель

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Сотрудники МЧС назвали причиной пожара в многоэтажном доме в центре Москвы возгорание мебели. Информации о пострадавших не поступало, сообщило РЕН ТВ.

Одна из квартир загорелась в жилом доме в центре столицы. Все произошло в многоэтажке в ЖК Headliner. На месте сейчас работают пожарные расчеты.

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Источник в экстренных службах города ранее сообщил «360», сообщение о возгорании поступило в 21:57 в понедельник, 21 ноября. Огонь охватил квартиру в ЖК Headliner на Мукомольном проезде. По прибытии пожарно-спасательных подразделений зафиксировано загорание на 37-м этаже.

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В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание. Хозяин сгоревшей квартиры вышел самостоятельно. Специалисты устанавливают причины возникновения огня.

В минувшее воскресенье в Москве тушили пожар в здании склада на Комсомольской площади. Огонь распространился на 2500 квадратных метров. Причиной пожара стало неправильное хранение товаров и несоблюдение правил безопасности.