21 ноября 2022, 23:18
СМИ назвали причину пожара в многоэтажке возле делового центра «Москва-сити»
РЕН ТВ: причиной пожара в жилом доме у «Москва-сити» стала загоревшаяся мебель
Сотрудники МЧС назвали причиной пожара в многоэтажном доме в центре Москвы возгорание мебели. Информации о пострадавших не поступало, сообщило РЕН ТВ.
Одна из квартир загорелась в жилом доме в центре столицы. Все произошло в многоэтажке в ЖК Headliner. На месте сейчас работают пожарные расчеты.
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Источник в экстренных службах города ранее сообщил «360», сообщение о возгорании поступило в 21:57 в понедельник, 21 ноября. Огонь охватил квартиру в ЖК Headliner на Мукомольном проезде. По прибытии пожарно-спасательных подразделений зафиксировано загорание на 37-м этаже.
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В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание. Хозяин сгоревшей квартиры вышел самостоятельно. Специалисты устанавливают причины возникновения огня.
В минувшее воскресенье в Москве тушили пожар в здании склада на Комсомольской площади. Огонь распространился на 2500 квадратных метров. Причиной пожара стало неправильное хранение товаров и несоблюдение правил безопасности.
Москва 2022
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