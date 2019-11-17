СМИ назвали причину падения иномарки в воду на набережной Фонтанки

Момент падения автомобиля в реку в Петербурге попал на видео Подробнее

По данным издания 56-летний водитель и двое его внуков, пятилетний мальчик и девятимесячная девочка, ожидали его супругу в машине около дома № 19 на набережной Фонтанки.

Однако парковка в этом месте строго запрещена, о чем водителю сообщил сотрудник дорожной инспекции.

Для того, чтобы перепарковать автомобиль мужчина отъехал, но при развороте вместо тормоза водитель перепутал и нажал на газ. В итоге машина съехала в воду. Сам момент падения попал на видео.

Детей из воды помогли вытащить прохожие, а вот иномарку пришлось доставать при помощи крана.

Врачи заявили, что дети получили переохлаждение средней степени тяжести и увезли их в больницу Раухфуса.

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу рассказали, что двух местных жителей, пришедших на помощь мужчине с маленькими детьми в тонущем в реке автомобиле, представили к наградам.