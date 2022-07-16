СМИ назвали предварительную причину крушения Ан-2 на Кубани

Крушение Ан-2 в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека, могло произойти из-за ошибки пилотирования. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Не исключено, что пилоты допустили оплошность при заходе на посадку — снизились ниже глиссады. Эту вероятность сейчас рассматривают в качестве версии случившегося.

Легкомоторный самолет разбился 15 июля в Новокубанском районе. Он потерпел крушение при заходе на посадку, столкнувшись с ЛЭП. По предварительным данным, оба погибших — пилоты.

Жертв и разрушений на земле нет. После падения Ан-2 не загорелся.