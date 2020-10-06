СМИ назвали имя погибшего в ДТП со звездой «Холостяка» пешехода

В аварии на Кутузовском проспекте в Москве погиб пешеход. Им оказался 39-летний житель района Солнцево. Шансов на то, чтобы выжить в ДТП, у него не было.

Личность сбитого вечером 5 октября установили сотрудники правоохранительных органов, сообщил сайт mk.ru.

Возле дома 48 Gelandewagen, которым, предположительно, управляла участница шоу «Холостяк» Виктория Короткова, наехал на Александра Н.

Известно, что мужчина ранее работал в концертно-развлекательном центре на Арбате. Почему он стал перебегать оживленную улицу, непонятно. Сильным ударом его отбросило на встречную полосу движения, и Александр Н. попал под колеса еще одного авто — Jaguar XK. Им управлял предприниматель и директор фирмы «Габитус» Шишет Якубов. По информации издания, после такого у пешехода не было шансов остаться в живых.

Хозяином Mercedes-Benz, который вела девушка, является владелец сети аптек Рагим Шамшилов.

Смертельное ДТП произошло 5 октября недалеко от съезда на Минскую улицу. Водитель «Гелендваген» не заметил перебегавшего дорогу мужчину. По словам очевидцев, от него не осталось живого места.