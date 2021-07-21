СМИ назвали главную версию о причинах аварийной посадки Ан-28 в тайге

Названа главная версия жесткой посадки, которую пассажирский Ан-28 совершил в тайге в Томской области. Предположительно, после взлета с площадки «Кедровый» произошло обледенение, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Эксперты пришли к выводу, что самолет после взлета оказался в зоне высокой влажности и отрицательных температур. В результате, как указано в материале, лед образовался в воздухозаборниках обоих двигателей, что привело к их остановке.

Если эта версия будет подтверждена, то пилотам нужно будет объяснить, почему вылет вообще состоялся, и почему не сработала противообледенительная система, отмечает издание.

Ан-28 прилетел из Томска на площадку «Кедровый» 16 июля. Утром того же дня самолет должен был вернуться, но вылет перенесли. Как отметил источник издания, в компании опасались обледенения.

В тот день, данным сипоптиков, над трассой полета повисли дождевые облака, это значит, что на высоте трех километров самолет летел бы в зоне отрицательных температур.

Пассажирский Ан-28 выполнял рейс из города Кедровый в Томск. Внезапно он пропал с радаров. Оказалось, что судно совершило аварийную посадку. Ан-28 обнаружили перевернутым. Все находившиеся на борту 18 человек выжили. Никто не получил серьезных травм, кроме командира воздушного судна и одной пассажирки.

По данному факту Западно-Сибирское управление СК на транспорте возбудило дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна.