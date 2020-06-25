СМИ: насильнику из Петербурга грозит тюремный срок

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что несколько дней назад женщина позвонила на горячую линию «Ребенок в опасности». Она рассказала о том, что в квартире на Социалистической улице на протяжении двух лет совершаются действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По ее словам, мужчина 1976 года рождения насилует 12-летнюю падчерицу.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.