25 июня 2020, 12:50
СМИ: насильнику из Петербурга грозит тюремный срок
В полицию Санкт-Петербурга заявили на мужчину, который на протяжении нескольких лет насилует 12-летнюю падчерицу. В тот же день подозреваемый пришел с повинной, но признался лишь в одном случае. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что несколько дней назад женщина позвонила на горячую линию «Ребенок в опасности». Она рассказала о том, что в квартире на Социалистической улице на протяжении двух лет совершаются действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По ее словам, мужчина 1976 года рождения насилует 12-летнюю падчерицу.
Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.