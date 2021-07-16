СМИ «нашли» алкоголь в крови пилотов разбившегося на Камчатке Ан-26. Но это неправда

Ряд российских СМИ сообщили, что в крови пилотов Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, якобы обнаружили алкоголь. Но эти сообщения оказались ложными, написала Lenta.ru.

Поспешные выводы о наличии алкоголя в крови пилотов были сделаны на основании документа о безопасности полетов № 6, который был опубликован на сайте Росавиации 9 июля. В нем была описана хронология катастрофы Ан-26, выполнявшего рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. Там же говорилось и о другом происшествии — крушении Ан-28 в 2012 году, который потерпел катастрофу на том же маршруте. Именно тогда в крови пилотов нашли алкоголь.

Самолет Ан-26 разбился на Камчатке 6 июля. На его борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибли. Обломки воздушного судна обнаружили в четырех километрах от аэропорта. Вероятной причиной трагедии назвали ошибку пилотов.

Между тем в Томской области в пятницу пропал с радаров пассажирский Ан-28, который выполнял внутрирегиональный рейс. По предварительным данным, на борту находились от 13 до 17 человек.