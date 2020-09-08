СМИ: направлявшийся в Стамбул туристический автобус сгорел в Болгарии

Ехавший в Стамбул туристический автобус сгорел на автомагистрали «Фракия» в Болгарии, сообщили местные СМИ.

Уточняется, что это произошло в ночь на 8 сентября рядом с Софией. По информации журналистов, транспортное средство загорелось в момент движения. Пассажирами автобуса были граждане Турции. Всех людей успешно эвакуировали, пишет «Газета.ru».

Багаж туристов полностью сгорел. В настоящий момент данных о пострадавших и погибших нет.