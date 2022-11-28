Эксклюзив 28 ноября 2022, 18:36 СМИ написали об эпидемии менингита на складе OZON. В компании пошли в отказ Менеджер по коммуникациям OZON Фомичева опровергла слухи об эпидемии менингита на складе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Менеджер по коммуникациям в компании OZON Анастасия Фомичева подтвердила, что в фулфилмент-центре на Новой Риге среди сотрудников выявлено несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией. Однако слухи о массовой заболеваемости она опровергла.

Фомичева сообщила «360», что заболевших направили в больницу, а всех остальных работников — на медосмотр, чтобы выявить возможное распространение заболевания. Кроме того, на складе провели санитарную обработку.

Реклама

«Чтобы защитить наших сотрудников от болезни, мы оперативно провели на складе тотальную дезинфекцию, также сейчас там действует масочный режим и регулярные медицинские осмотры», — сказа представитель компании.

Реклама

Она добавила, что для сотрудников проводят вакцинацию лекарством «Менактра».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что родственники работников подмосковного склада OZON заявили о более чем 30 попавших в инфекционные больницы и что это число растет. По данным канала, зараженные жили в общежитии Нахабино по четыре-пять человек в комнате. Несмотря на головные боли, кашель и другие симптомы, они продолжали выходить на смены. Многие из заболевших в реанимации, говорится в сообщении.