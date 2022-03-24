СМИ написали о выбросе угля и газа на шахте «Осинниковская» в Кузбассе

Выброс газа и угля с обрушением породы случился на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник агентства рассказал, что на поверхность уже вышли 73 человек, 315 сейчас поднимаются. Под завалами может находиться один человек.

«Ведется поиск одного человека, предположительно, он находится под завалами», — процитировал ТАСС свой источник в экстренных службах.

Все обстоятельства случившегося уточняются.