СМИ: находившаяся на карантине из-за СОVID-19 умерла от утечки газа

Девушка, по данным издания, вернулась 11 марта из Италии. Карантин она решила проходить в поселке Аро Всеволожского района. Ночью 22 марта ее мама услышала крики о помощи. На втором этаже своего дома она нашла задыхающуюся дочь. Женщина вызвала скорую помощь, но спасти 18-летнего подростка не удалось. Она умерла до приезда врачей.

Но медики помогли папе погибшей, который тоже задыхался. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. По информации журналистов, утечка газа произошла в оборудовании для обогрева, которое находилось в подвале дома.

В России за последние сутки зарегистрировали 71 новый случай заболевания коронавирусом. Всего в стране заразились 438 человек. Практически все они недавно были заграницей. По данным Минздрава РФ, мужчины в два раза чаще женщин подхватывают китайский вирус.