СМИ: начальника Центра «Э» Ингушетии застрелили в Москве

«По предварительным данным, погиб Эльджаркиев Ибрагим», — сказал собеседник «Интерфакса».

Неизвестный устроил стрельбу на западе Москвы. Ранения получили два человека. По словам источника «360», оба они погибли. Официально пресс-служба столичного управления МВД подтвердила смерть одного из них.

«Полицейские разыскивают подозреваемого в причинении огнестрельных ранений двум мужчинам. Один из них скончался. Инцидент произошел на улице Академика Анохина, дом 2 корпус 1. Сигнал на службу 02 поступил в 18.30», — приводит слова представителя ведомства РИА «Новости».

Момент нападения попал на видео. Кадры оказались в распоряжении «360».

На Эльджаркиева ранее совершались покушения. По неподтвержденной информации, последнее случилось в январе 2019 года. Тогда его автомобиль обстреляли из автоматов.