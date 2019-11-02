  • СМИ: начальника Центра «Э» Ингушетии застрелили в Москве

    02 ноября 2019, 19:43

    Дамир Матюхин

    Начальник ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев, по предварительным данным, был убит в Москве. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщили ТАСС,РБК и «Интерфакс».

    «По предварительным данным, погиб Эльджаркиев Ибрагим», — сказал собеседник «Интерфакса».

    Неизвестный устроил стрельбу на западе Москвы. Ранения получили два человека. По словам источника «360», оба они погибли. Официально пресс-служба столичного управления МВД подтвердила смерть одного из них.

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    «Полицейские разыскивают подозреваемого в причинении огнестрельных ранений двум мужчинам. Один из них скончался. Инцидент произошел на улице Академика Анохина, дом 2 корпус 1. Сигнал на службу 02 поступил в 18.30», — приводит слова представителя ведомства РИА «Новости».

    Момент нападения попал на видео. Кадры оказались в распоряжении «360».

    На Эльджаркиева ранее совершались покушения. По неподтвержденной информации, последнее случилось в январе 2019 года. Тогда его автомобиль обстреляли из автоматов.