СМИ: на вологодских школьников во время урока напали крысы

В вологодской школе крысы напали на учеников третьего класса во время урока. По словам родителей, детям сделали прививки от бешенства, но официального подтверждения нападения пока нет.

«Из достоверных источников известно, что сегодня в 3 „И“ классе на пятом уроке прямо в кабинете крыса покусала троих детей и по четвертому бегала. Родители пострадавших детей все зафиксировали в травмпункте, детям сделали прививки от бешенства», — цитирует портал «Город Во» одну из местных мам.

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Издание со ссылкой на другую женщину сообщило, что одна из учениц получила такие травмы, что ей понадобилось пять салфеток, чтобы остановить кровь.

В то же время, как пишет СМИ, завуч заверил, что детей покусали не крысы, а мыши, а прививки от бешенства ученикам сделали на всякий случай. Несмотря на это, руководство школы пообещало, что кабинет начальных классов, где произошло ЧП, обработают в ближайшее время, остальными классными комнатами займутся на выходных.