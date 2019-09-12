СМИ: на вологодских школьников во время урока напали крысы
«Из достоверных источников известно, что сегодня в 3 „И“ классе на пятом уроке прямо в кабинете крыса покусала троих детей и по четвертому бегала. Родители пострадавших детей все зафиксировали в травмпункте, детям сделали прививки от бешенства», — цитирует портал «Город Во» одну из местных мам.
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Издание со ссылкой на другую женщину сообщило, что одна из учениц получила такие травмы, что ей понадобилось пять салфеток, чтобы остановить кровь.
В то же время, как пишет СМИ, завуч заверил, что детей покусали не крысы, а мыши, а прививки от бешенства ученикам сделали на всякий случай. Несмотря на это, руководство школы пообещало, что кабинет начальных классов, где произошло ЧП, обработают в ближайшее время, остальными классными комнатами займутся на выходных.