СМИ: МВД исключило утечку данных российских водителей из своих баз

Собеседник агентства уточнил, что атаки на серверы МВД время от времени происходят, но не так часто. Сейчас система работает стабильно.

«Взлома информационных систем МВД, где хранятся данные в том числе водителей, не было», — заявил представитель ведомства. Сейчас сотрудники полиции устанавливают, откуда именно произошла утечка.

Ранее в СМИ появилась информация, что базу с данными более миллиона водителей из Москвы и Московской области выставили на продажу на одном из хакерских форумов. Кроме личной информации владельца автомобиля, в файлах есть даты регистрации транспортного средства, регистрационный знак, марка, модель и год выпуска машины.

Также есть номер телефона владельца и данные о документах на автомобиль. Цена за весь архив составляет 1,5 тысячи долларов. По мнению экспертов, базу создавали для продажи страховых полисов.