СМИ: мужчину с горящей бутылкой задержали около Елисейского дворца

Мужчина с горящей бутылкой пытался проникнуть во двор Елисейского дворца во Франции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным сайта «Политика сегодня», мужчину обнаружили, когда он попытался перелезть через забор. С ним были его знакомые, которые записывали это на видео.

В результате задержали трех человек по подозрению в «попытке насилия с применением оружия». Мужчина с бутылкой сказал, что он художник и никакого насилия не планировал.