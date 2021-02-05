05 февраля 2021, 09:24
СМИ: мужчину нашли мертвым в МХТ имени Чехова
В раздевалке МХТ имени Чехова нашли мертвого мужчину. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В раздевалке МХТ сотрудником театра обнаружен сидящий на кушетке 60-летний мужчина без признаков жизни. Проводится проверка», — приводит агентство слова собеседника.
Причину смерти мужчины установят эксперты после вскрытия. Подробностей о том, что случилось в раздевалке московского театра, пока нет.