СМИ: мужчину нашли мертвым в МХТ имени Чехова

«В раздевалке МХТ сотрудником театра обнаружен сидящий на кушетке 60-летний мужчина без признаков жизни. Проводится проверка», — приводит агентство слова собеседника.

Причину смерти мужчины установят эксперты после вскрытия. Подробностей о том, что случилось в раздевалке московского театра, пока нет.