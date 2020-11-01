СМИ: мужчина взорвал гранату в магазине в Коврове

«В Коврове мужчина взорвал гранату в магазине, он пострадал и был госпитализирован», — приводит агентство слова собеседника. Взрыв прогремел в магазине на втором этаже на местном рынке.

Очевидцы рассказали изданию «Подъем», что мужчин было двое. Одному оторвало руку, а второй убежал.

«Я была там в тот момент — иву рядом и знаю многих продавцов. Их было двое, один убежал. Второй без руки и с половиной лица. Видела много спецслужб», — сообщила местная жительница Мария.

По словам работников рынка, ревнивый муж хотел при помощи гранаты избавиться от соперника. Полиция сейчас изучает реальные причины ЧП и выясняет, где мужчина взял гранату.