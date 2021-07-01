СМИ: мужчина с ножом совершил нападение на сотрудника полиции в Петербурге

Мужчина с ножом совершил нападение на сотрудника полиции в ночь на 30 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

Лейтенант полиции возвращался домой. По дороге он заметил мужчину, который вел себя неадекватно. Несмотря на то, что в момент случившегося полицейский не находился на службе, он решил поинтересоваться самочувствием прохожего, сообщили «Дни.ру».

В ответ на вопрос прохожий мужчина достал нож и начал бить им полицейского. Лейтенанту удалось обезвредить 43-летнего нападавшего.

Сейчас сотрудник полиции находится в больнице. Врачи диагностировали у пострадавшего колото-резаную рану предплечья, порезы пальцев и ссадины на коленях.

Нападавшего задержали.