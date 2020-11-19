19 ноября 2020, 16:24
СМИ: мужчина расстрелял машину из-за громкой музыки в Перми
Пенсионер расстрелял машину из-за громкой музыки в Перми. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на соцсети.
По данным ИА Nation News, мужчина просил хозяина машины сделать музыку потише, но тот его проигнорировал. Тогда пенсионер вернулся с ружьем и два раза выстрелил в автомобиль. Пострадавших во время этого инцидента нет.
Правоохранители выясняют детали произошедшего. Оружие, из которого, по предварительным данным, совершались выстрелы, изъято.