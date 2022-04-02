СМИ: мужчина погиб после падения с балкона в Театре Российской армии

Мужчина погиб и женщина попала в больницу после падения с балкона в Театре Российской армии в Москве. Как сообщил РЕН ТВ, в зале проходил юбилейный концерт певца Трофима (Сергея Трофимова), который пригласил зрителя и его спутницу присоединиться к нему на сцене.

По предварительным данным мужчина находился в состоянии опьянения. Он оступился и схватился за свою спутницу. В результате они оба упали с балкона. Мужчина умер на месте, женщину с множественными травмами доставили в больницу.

Сам исполнитель в беседе с Telegram-каналом Mash, заявил, что не видел случившегося, так как в этот момент ушел за кулисы.

Директор Театра Российской армии Иван Чурсин в беседе с РИА «Новости» подтвердил факт смерти мужчины.

«Да, такое, к сожалению, случилось. Сейчас идет разбирательство», — заявил он и добавил, что организаторы концерта арендовали помещение. Сам концерт не имеет отношения к театру.