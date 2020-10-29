СМИ: мужчина облился бензином и потребовал встречи с главой «Яндекс.Такси»

Неизвестный мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси». После этого он потребовал организовать ему встречу с генеральным директором компании.

В столичный офис агрегатора мужчина ворвался утром 29 октября. Он потребовал встречи с генеральным директором «Яндекс.Такси», а затем пригрозил покончить с собой, сообщил телеканал РЕН ТВ. Сейчас все подробности и обстоятельства выясняются.

RT опубликовал кадры с места. На них видно, что здание оцеплено, на месте сотрудники правоохранительных органов и пожарная машина.

Пока компания или правоохранительные органы никак не прокомментировали информацию.