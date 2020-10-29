29 октября 2020, 10:44
СМИ: мужчина облился бензином и потребовал встречи с главой «Яндекс.Такси»
Неизвестный мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси». После этого он потребовал организовать ему встречу с генеральным директором компании.
В столичный офис агрегатора мужчина ворвался утром 29 октября. Он потребовал встречи с генеральным директором «Яндекс.Такси», а затем пригрозил покончить с собой, сообщил телеканал РЕН ТВ. Сейчас все подробности и обстоятельства выясняются.
RT опубликовал кадры с места. На них видно, что здание оцеплено, на месте сотрудники правоохранительных органов и пожарная машина.
Пока компания или правоохранительные органы никак не прокомментировали информацию.