СМИ: москвичка выбросила в окно 20 котов и угрожала покончить с собой

Жительница Москвы выбросила в окно более 20 котов и стала угрожать покончить с собой. Женщине пришлось оказывать помощь психологам МЧС. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента.

По информации агентства, женщина стала выкидывать котов с балкона одного из жилых домов на Елецкой улице в районе Орехово-Борисово Южное. Всего от рук москвички пострадал 21 питомец, из которых 10 скончались. Сама женщина угрожала самоубийством.

Как заявили очевидцы, жительница просила оказать ей психологическую помощь. На место приехали психологи МЧС, которым удалось выйти на контакт с женщиной. Сейчас с ней продолжают работать психологи, медики и правоохранители.

Некоторых пострадавших котов местные жители отвезли в ветеринарную клинику. По словам соседей, выкинувшая животных и раньше вела себя неадекватно. Они рассказали, что один раз женщина устроила в доме пожар, из-за которого пострадала квартира соседей снизу.