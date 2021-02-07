СМИ: москвичка потеряла в такси телефон и осталась без 2 млн рублей

Более 2 миллионов рублей пропало со счета девушки после поездки в такси в Москве. Она забыла телефон, к которому привязана банковская карта, в машине.

Накануне в полицию поступила информация о том, что девушка вызвала такси от одного из баров на Новослободской улице до дома. Она села в автомобиль, в это время телефон еще был при ней. Во время поездки ей стало плохо, она попросила водителя остановить машину, вышла на улицу, оставив сумку в салоне автомобиля, об этом ТАСС рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

Позже вечером, когда девушка была уже дома, она обнаружила отсутствие мобильного телефона, к которому была привязана банковская карта. Она позвонила в банк, чтобы заблокировать счет, но ей сказали, что с ее карты было списано более двух миллионов рублей. Как рассказала пострадавшая, эти деньги были взяты в банке и предназначались для ипотечного кредитования.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, полиция занимается розыском подозреваемого.