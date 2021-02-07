СМИ: москвичка потеряла в такси телефон и осталась без 2 млн рублей
Накануне в полицию поступила информация о том, что девушка вызвала такси от одного из баров на Новослободской улице до дома. Она села в автомобиль, в это время телефон еще был при ней. Во время поездки ей стало плохо, она попросила водителя остановить машину, вышла на улицу, оставив сумку в салоне автомобиля, об этом ТАСС рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.
Позже вечером, когда девушка была уже дома, она обнаружила отсутствие мобильного телефона, к которому была привязана банковская карта. Она позвонила в банк, чтобы заблокировать счет, но ей сказали, что с ее карты было списано более двух миллионов рублей. Как рассказала пострадавшая, эти деньги были взяты в банке и предназначались для ипотечного кредитования.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, полиция занимается розыском подозреваемого.