05 ноября 2020, 18:40
СМИ: москвич погиб во время пожара в гараже
Мужчина погиб во время пожара, который случился в гараже в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным «Газеты.ru», его тело нашли после того, как потушили возгорание. Пожар удалось ликвидировать при помощи подручных средств. Правоохранители выясняют причины произошедшего инцидента.
Ранее автомобиль загорелся на 45-м километре МКАД. Из-за этого полностью перекрыли движение по съезду на внешнюю сторону дороги.