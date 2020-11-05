СМИ: москвич погиб во время пожара в гараже

По данным «Газеты.ru», его тело нашли после того, как потушили возгорание. Пожар удалось ликвидировать при помощи подручных средств. Правоохранители выясняют причины произошедшего инцидента.

Ранее автомобиль загорелся на 45-м километре МКАД. Из-за этого полностью перекрыли движение по съезду на внешнюю сторону дороги.