05 февраля 2021, 16:47
СМИ: московский школьник получил ожог глаза от лазерной указки в театре
Поход в театр закончился для московского школьника госпитализацией. Женщина там ослепила его лазером. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мать 12-летнего подростка обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что во время спектакля в театре на Тверском бульваре неизвестная женщина светила в лицо сына лазером.
На следующий после представления день ребенок ослеп на один глаз. Врачи больницы, куда доставили мальчика, поставили диагноз «лучевой ожог». Полиция начала проверку по данному факту.