Момент крушения вертолета депутата-мультимиллионера в Татарстане попал на видео

Вертолет депутата-мультимиллионера Айрата Хайруллина рухнул 7 февраля в Татарстане. Момент авиакатастрофы, предположительно, сняла камера видеонаблюдения.

Этот видеоролик прислал читатель сайта «Бизнес Online». Камера установлена во дворе его частного дома на берегу Камы. Во время просмотра записей, он увидел светящуюся точку, которая потом гаснет. Это, по его словам, и был вертолет депутата.

Во время крушения Bell 407 Хайруллин погиб — его прижало обломками машины. Вместе с ним на борту были его помощник и пилот. Они выжили. По предварительной версии, вертолет мог упасть из-за ошибки пилота и плохой погоды.

Хайруллин был членом фракции «Единая Россия». Он занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по аграрным вопросам. Прощание с погибшим депутатом состоялось 8 февраля в Казани в Татарской государственной филармонии.