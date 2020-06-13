СМИ: момент крушения Як-52 в Самарской области попал на видео

Легкомоторный самолет Як-52 рухнул во время тренировочного полета в Самарской области. Очевидцы сняли момент авиакатастрофы на видео, утверждает LifeShot.

На кадрах видно, что пилоты выполнили в воздухе фигуру высшего пилотажа, которая называется «бочка», после чего самолет ушел в неуправляемый штопор.

Самолет местного аэроклуба ДОСААФ с двумя пилотами на борту 13 июня выполнял плановый полет. Он упал в поле в районе поселка Октябрьский Кинельского района Самарской области. Оба пилота — инструктор 1968 года рождения и курсант 2002 года рождения — погибли. Самолет разбился в лепешку, но пожара не было. На земле в результате крушения никто не пострадал. Информации о причине падения самолета пока нет. На месте катастрофы работают специалисты.