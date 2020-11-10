СМИ: мигрант напал на врача коронавирусной бригады в Москве

«Дни.ру» рассказали, что медик приехал на вызов в один из домов на севере Москвы. Он должен был выписать пациенту постановление, но тот потребовал от врача документы, забаррикадировав дверь и не отпуская его.

В результате подобного общения медик получил ссадины, ушибы и кровоподтеки. Покинув квартиру мигранта, врач обратился к правоохранителям. Проводится проверка.