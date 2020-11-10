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    10 ноября 2020, 15:31

    СМИ: мигрант напал на врача коронавирусной бригады в Москве

    Артур Блянихов

    В Москве пострадал врач коронавирусной бригады. Его избил мигрант, на вызов которого он приехал. Об этом сообщил «Царьград».

    «Дни.ру» рассказали, что медик приехал на вызов в один из домов на севере Москвы. Он должен был выписать пациенту постановление, но тот потребовал от врача документы, забаррикадировав дверь и не отпуская его.

    В результате подобного общения медик получил ссадины, ушибы и кровоподтеки. Покинув квартиру мигранта, врач обратился к правоохранителям. Проводится проверка.