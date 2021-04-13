СМИ: мальчик упал с моста в дренажное сооружение в Свердловской области

Накануне в поселке Красноармейском, рядом с Асбестом Свердловской области, произошел несчастный случай. Мальчик упал в дренажное сооружение и разбился насмерть.

Как сообщает tagilcity.ru, два мальчика гуляли в полосе постройки новой дороги, рядом с выездом из поселка. Когда дети оказались рядом с дренажным сооружением, один из мальчиков оступился и упал вниз. Вытащить его живым не удалось. Погибшего извлек его дедушка.

В Следственном комитете пока не давали никаких комментариев по произошедшему.