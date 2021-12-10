10 декабря 2021, 19:49
СМИ: мальчик умер в стоматологии Петербурга после наркоза
«Невские новости» сообщили о смерти мальчика в стоматологии Петербурга
Врачи скорой помощи срочно госпитализировали шестилетнего мальчика из стоматологии Санкт-Петербурга. Как сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ребенку стало плохо во время ввода наркоза.
В стоматологии подтвердили госпитализацию мальчика.
«Ребенок увезен медиками. Что дальше — мы не знаем. С нами работают другие люди», — заявил администратор лечебного учреждения.
Источник издания заявил, что госпитализированный ребенок скончался от остановки сердца.