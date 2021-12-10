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    10 декабря 2021, 19:49

    СМИ: мальчик умер в стоматологии Петербурга после наркоза

    «Невские новости» сообщили о смерти мальчика в стоматологии Петербурга

    Редакция сайта 360°

    Врачи скорой помощи срочно госпитализировали шестилетнего мальчика из стоматологии Санкт-Петербурга. Как сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ребенку стало плохо во время ввода наркоза.

    СМИ: мальчик умер в стоматологии Петербурга после наркоза

    В стоматологии подтвердили госпитализацию мальчика.

    «Ребенок увезен медиками. Что дальше — мы не знаем. С нами работают другие люди», — заявил администратор лечебного учреждения.

    Источник издания заявил, что госпитализированный ребенок скончался от остановки сердца.