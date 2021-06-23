СМИ: летного директора S7 заподозрили в попытке продать должность пилота

В авиакомпании S7 за полтора миллиона рублей пытались продать должность пилота лайнера Airbus A320neo — первого в России воздушного судна такой модели. Под подозрение попал летный директор перевозчика Мансур Бадраков.

Бадракова задержали в Подмосковье следователи при поддержке сотрудников ФСБ, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Взяли топ-менеджера S7 с поличным.

«Бадраков <…> подозревается в содействии в трудоустройстве пилота в компании на первый из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России», — подчеркнул собеседник агентства.

С задержанным, по имеющимся данным, ведут следственные действия. Свидетелей, среди которых оказался и потенциальный покупатель должности пилота, допросили. По месту проживания Бадракова провели обыски.

По словам источника, летному директору S7 вменили коммерческий подкуп в особо крупном размере.

Официальных комментариев следственных органов на данный момент не поступало. «360» направил запрос в авиакомпанию, но на момент публикации там не ответили.