СМИ: легковушка сбила учительницу в Екатеринбурге

Авария произошла на улице 8 Марта между Фурманова и Фрунзе. Там водитель Lada Largus наехал на пешехода. Женщина сильно пострадала, ее отвезли в больницу.

«Сбили человека, реанимация, лужа крови, и все это рядом со школой № 93. Толпа зевак и школьников», — рассказал источник агентства.

По его словам, травмы получила учительница, котоая работает в этом образовательном учреждении.

Ранее четыре человека пострадали в аварии с грузовиком под Томском. Среди них были два ребенка.