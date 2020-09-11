11 сентября 2020, 12:59
СМИ: легковушка сбила учительницу в Екатеринбурге
Легковушка сбила женщину-пешехода, которая пересекала дорогу в неположенном месте в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.
Авария произошла на улице 8 Марта между Фурманова и Фрунзе. Там водитель Lada Largus наехал на пешехода. Женщина сильно пострадала, ее отвезли в больницу.
«Сбили человека, реанимация, лужа крови, и все это рядом со школой № 93. Толпа зевак и школьников», — рассказал источник агентства.
По его словам, травмы получила учительница, котоая работает в этом образовательном учреждении.
Ранее четыре человека пострадали в аварии с грузовиком под Томском. Среди них были два ребенка.