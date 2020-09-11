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    11 сентября 2020, 12:59

    СМИ: легковушка сбила учительницу в Екатеринбурге

    Алена Макаренко

    Легковушка сбила женщину-пешехода, которая пересекала дорогу в неположенном месте в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.

    Авария произошла на улице 8 Марта между Фурманова и Фрунзе. Там водитель Lada Largus наехал на пешехода. Женщина сильно пострадала, ее отвезли в больницу.

    «Сбили человека, реанимация, лужа крови, и все это рядом со школой № 93. Толпа зевак и школьников», — рассказал источник агентства.

    По его словам, травмы получила учительница, котоая работает в этом образовательном учреждении.

    Ранее четыре человека пострадали в аварии с грузовиком под Томском. Среди них были два ребенка.

    Новости SMI.FM