12 января 2021, 21:59
СМИ: крупный пожар произошел около электростанции на Урале
В окрестностях СУГРЭС в Среднеуральске (Свердловская область) произошло крупной возгорание. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
По данным информагентства, пламя охватило площадь в 800 «квадратов». По словам инсайдера, вспыхнули горюче-смазочные материалы. В ведомстве рассказали, что до прибытия спасателей пять человек эвакуировались самостоятельно.
«На территории Среднеуральской ГРЭС очагов возгорания нет. Электростанция работает в штатном режиме и несет нагрузку в соответствии с заданными графиками», — заверили в пресс-службе ПАО «Энел Россия» (СУГРЭС — производственный филиал, входящего в итальянскую группу Enel).