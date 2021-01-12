СМИ: крупный пожар произошел около электростанции на Урале

По данным информагентства, пламя охватило площадь в 800 «квадратов». По словам инсайдера, вспыхнули горюче-смазочные материалы. В ведомстве рассказали, что до прибытия спасателей пять человек эвакуировались самостоятельно.

«На территории Среднеуральской ГРЭС очагов возгорания нет. Электростанция работает в штатном режиме и несет нагрузку в соответствии с заданными графиками», — заверили в пресс-службе ПАО «Энел Россия» (СУГРЭС — производственный филиал, входящего в итальянскую группу Enel).