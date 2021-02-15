СМИ: командир батальона и его дочь пострадали при теракте в Горловке

Командир батальона и его дочь пострадали в результате теракта в Горловке, принадлежащей Донецкой народной республике, написал «Царьград».

Уточняется, что в городе сработало самодельное взрывное устройство. Мина была заложена под днище машины, принадлежащей комбату Народной милиции ДНР. Военнослужащий планировал отвезти дочь в школу. Взрыв прогремел, когда мужчина и ребенок сели в авто.

В настоящий момент комбат и девочка находятся в медицинском учреждении. Сведений об их состоянии пока нет. Предполагаемыми виновниками произошедшего являются украинские диверсанты. В этот раз была использована та же схема действий, что и при убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко.