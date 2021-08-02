СМИ: количество погибших при взрыве на заводе в Ростовской области возросло до шести

В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) на химзаводе «Комбинат Каменский» произошел взрыв. Из семи пострадавших шестеро скончались, передает Life.

Взрыв произошел в минувший четверг в производственном помещении завода. В результате семь человек получили химические ожоги. Их доставили в больницу. По данным издания, в живых осталась одна женщина. По словам инсайдера, она находится в тяжелом состоянии.