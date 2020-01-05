СМИ: коалиция США атаковала штаб шиитских ополченцев в Ираке

По его данным, атака произошла в городе Эль-Каим неподалеку от границы с Сирией. В результате среди ополченцев есть убитые и раненые.

Появились кадры, снятые, как утверждается в момент атаки.

Пользователь Babak Taghvaee написал в Twitter, что согласно его источникам, атаку провели два самолета F-35 ВВС Израиля.

ВВС западной коалиции кружат и над другими базами шиитского ополчения на западе Ирака, уточнил телеканал.

Ранее командир группировки «Катаиб Хезболлах», входящей в Силы народной мобилизации, Махер Хаммуд заявил, что с вечера 5 января все американские базы в Ираке станут мишенями для группировки.

Также он призвал иракских военных держаться от этих баз минимум на расстоянии одного километра, чтобы «не стать живым щитом для баз США».

Вечером 4 января Багдад подвергся ракетному обстрелу. Один из снарядов разорвался вблизи американского посольства, также пострадал жилой квартал аль-Джадрия. Еще минимум два снаряда взорвались на военной базе «Балад» к северу от столицы Ирака. В результате атак были ранены восемь человек.