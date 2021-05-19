СМИ: киргизы подрались с таджиками в московском кафе

Граждане Киргизии и Таджикистана устроили драку в московском кафе. В результате пришлось госпитализировать шесть человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Драка произошла на проспекте Вернадского. В ней участвовали 15 граждан обеих стран. Шесть человек получили ранения и были госпитализированы. Конфликт разгорелся в кафе национальной кухни на почве личной неприязни и носит бытовой характер», — рассказал источник.

Драка произошла накануне ночью. Среди участников есть раненые. Некоторых задержали полицейские. По предварительной информации, несколько человек депортируют из-за грубых нарушений миграционного законодательства.

В конце апреля председатель Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов призвал киргизов и таджиков избегать стычек в России. Он назвал оба народа мирными и заявил, что не стоит продолжать конфликт со стрельбой, произошедший 29 апреля на границе между странами. Тогда при перестрелке пострадали около 96 человек и три человека погибли.