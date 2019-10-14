СМИ: Jaguar XF экс-хоккеиста СКА сожгли в Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга неизвестные подожгли дорогую иномарку. Сгоревший Jaguar XF мог принадлежать бывшему игроку СКА Пахрудину Гимбатову.

О случившемся в полицию заявил сам владелец машины, сообщил портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Автомобиль стоял у дома №155 на Московском проспекте.

Транспортное средство сильно обгорело. Сумма причиненного ущерба приблизительно составила 1,4 миллиона рублей. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

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По данным источника в правоохранительных органах, сгоревший Jaguar XF — машина хоккеиста Пахрудина Гимбатова. В 2006 году он выступил в основном составе СКА, сыграв с командой один матч.

Сейчас спортсмен играет за хоккейный клуб «Калев-Вялк», входящий в Эстонскую хоккейную лигу.