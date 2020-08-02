СМИ: иранская группировка планировала теракт в генконсульстве России

«Террористическая группа „Тондар“ пыталась провести химические и бактериологические теракты на Тегеранской международной книжной ярмарке и террористические атаки в российском консульстве в Реште, однако ей помешали силы безопасности», — сказано в сообщении.

Когда планировались атаки, не уточняется.

Представитель российского посольства в Иране заявил РИА «Новости», что ведомство «непроверенные слухи не комментирует».

Ранее Тегеран сообщил об аресте главы группировки «Тондар» Джамшида Шармахда. Власти республики завили, что группировка планировала несколько «масштабных операций», которые были пресечены.

Когда задержали Шармахда, не раскрывалось. По данным иранских властей, группировка стоит за взрывом в мечети в Ширазе в 2008 году. В результате теракта погибли 14 человек, еще более 200 получили ранения.

«Тондар» — подпольная эмигрантская группировка, выступающая за восстановление в Иране конституционной монархии, свергнутой в ходе революции 1979 года.