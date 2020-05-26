СМИ: художник и скульптор Каспаров ушел из жизни в 92 года

Ольга Ситникова Азербайджанский художник и скульптор Альберт Каспаров скончался на 93-м году жизни. Он умер дома в Москве. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, полиция получила сообщение о гибели человека. «Прибывшие на место оперативники установили, что скончавшийся — 92-летний скульптор Альберт Каспаров», — пояснил источник. Медицинские сотрудники диагностировали мастеру смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Поделиться статьей









