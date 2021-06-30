СМИ: хакеры взломали сайт мэрии Уфы

Хакеры взломали сайт мэрии Уфы. В раздел с телефонами экстренных служб и горячих линий они выложили рекламу сайтов с интим-услугами. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Сейчас сайт администрации работает очень медленно. Вероятно, хакерская атака продолжается, либо устраняются ее последствия. Оперативно получить комментарий в администрации города изданию не удалось. «В настоящее время техническая служба устранила возникшие проблемы. Все работает в прежнем, рабочем режиме», — заявила замначальника пресс-службы городской администрации Лариса Салихова.