СМИ: грузовой Ту-204 сел в Шереметьево после сигнала о неисправности

В экстренных службах заметили, что борт получил сигнал об отказе навигационного оборудования. Это произошло при заходе на посадку.

«Ту-204 из Лейпцига совершил штатную посадку по приборам», — сказал агентству источник в экстренных службах.

Сколько человек в составе экипажа Ту-204 и везет ли он какой-либо груз, не уточняется.

В конце прошлой недели в Иркутске вынужденно сел пассажирский лайнер. Самолет авиакомпании «Победа» совершил посадку из-за пассажира, который закурил в салоне.