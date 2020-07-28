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    28 июля 2020, 08:41

    СМИ: грузовой Ту-204 сел в Шереметьево после сигнала о неисправности

    Александра Ломейко

    В аэропорту Шереметьево грузовой самолет Ту-204 штатно сел после срабатывания датчика технической неисправности. Об этом сообщил ТАСС.

    В экстренных службах заметили, что борт получил сигнал об отказе навигационного оборудования. Это произошло при заходе на посадку.

    «Ту-204 из Лейпцига совершил штатную посадку по приборам», — сказал агентству источник в экстренных службах.

    Сколько человек в составе экипажа Ту-204 и везет ли он какой-либо груз, не уточняется.

    В конце прошлой недели в Иркутске вынужденно сел пассажирский лайнер. Самолет авиакомпании «Победа» совершил посадку из-за пассажира, который закурил в салоне.

    Новости SMI.FM