28 июля 2020, 08:41
СМИ: грузовой Ту-204 сел в Шереметьево после сигнала о неисправности
В аэропорту Шереметьево грузовой самолет Ту-204 штатно сел после срабатывания датчика технической неисправности. Об этом сообщил ТАСС.
В экстренных службах заметили, что борт получил сигнал об отказе навигационного оборудования. Это произошло при заходе на посадку.
«Ту-204 из Лейпцига совершил штатную посадку по приборам», — сказал агентству источник в экстренных службах.
Сколько человек в составе экипажа Ту-204 и везет ли он какой-либо груз, не уточняется.
В конце прошлой недели в Иркутске вынужденно сел пассажирский лайнер. Самолет авиакомпании «Победа» совершил посадку из-за пассажира, который закурил в салоне.