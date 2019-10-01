СМИ: грабители переворошили кабинеты научных сотрудников РАН
Правоохранители ищут злоумышленников, которые похитили из кабинета сотрудника института Астрономии РАН коллекционные монеты и шесть тысяч долларов, которые один из работников хранил в закрытом сейфе. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в полиции.
По данным издания, ограбление произошло ночью 22 сентября. Придя на работу утром, сотрудники института обнаружили, что во всех помещениях и лабораториях все перевернуто вверх дном. У одного из работников украли деньги и коллекционные монеты.
Через несколько дней Институт физики атмосферы им. Обухова РАН, который находится в паре километров от Института Астрономии, также подвергся нападению грабителей. Они вновь выбрали выходной день, чтобы наведаться в кабинеты ученых.