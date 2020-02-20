20 февраля 2020, 17:48
СМИ: глава Шадринского района в Курганской области попал в аварию
Глава Шадринского района в Курганской области Владимир Осокин попал в аварию. Его госпитализировали. Об этом написало ИА Ura.ru.
Осокин прокомментировал ДТП.
«Было такое, больше ничего не скажу», — заявил глава.
Официальные ведомства не публикуют информацию об аварии с участием Осокина. Однако источники близкие к правоохранительным органам рассказали, что глава Шадринского района от медобследования отказался после ДТП. Другой же инсайдер сообщил, что мэр был в больнице.